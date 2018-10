Voici une Information concernant la Saga Kingdom Hearts :Square-Enix vient d'annoncer l'Edition The Story So Far sur Ps4. Elle sortira le 30 octobre aux USA au prix de 39.99 dollars et contiendra :- Kingdgom Hearts 1.5+2.5 ReMIX- Kingdgom Hearts Final Mix- Kingdgom Hearts Re:Chain of Memories- Kingdgom Hearts 358/2 Days (Cinématiques HD Remastered)- Kingdgom Hearts II Final Mix- Kingdgom Hearts Birth by Sleep Final Mix- Kingdgom Hearts Re : coded (HD Cinématiques HD Remastered)- Kingdgom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue- Kingdgom Hearts : Dream Drop Distance HD- Kingdgom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–- Kingdgom Hearts χ Back Cover (film)En attendant une annonce pour l'Europe...Source : https://popbastion.com/2018/10/05/kingdom-hearts-the-story-so-far-collection-announced-for-ps4/