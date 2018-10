Holà !Alors voilà j'ai finalement cédé et acheté le PSVR MK3 celui compatible HDR (enfin terminé les débranchements répétés !) mais aussi le casque directement intégré au casque VR, un casque plus long et nettement plus fin, tellement plus agréable !Bref voilà petit avis rapide, j'ai refusé la garantie micromania, j'avais déjà pris une garantie de 50 euros de mon premier VR j'avais pas envie de recommencer, du coup, ma garantie va durer combien de temps ? (ils disent 1 an sans la leur) et surtout est-ce que je dois faire un truc ?Admettons mon PSVR tombe en panne dans 10 jours je me dirige vers qui et avec quelle preuve pour montrer que mon PSVR a moins d'un an ?J'étais parti pour prendre ACO sur ma XO à la base je précise finalement j'ai laissé tombé avec regretMerci d'avance