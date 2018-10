Après les unboxing, des différentes éditions disponible sur le Ubistore et autres boutiques, voici la version Gamestop du collector de la Kassandra Edition (désolé pour cette phrase)Malheureusement, la figurine n'est pas terrible et ne vaut pas plus que 30-40€ seule.Comme les figurines d'Aloy et de Skyrim qui sont de la même "édition"Le jeu sort officiellement aujourd'hui, je crois !