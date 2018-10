Non sérieusement c'est pas du troll, mais une réalité pour ma part, alors il y en a qui vont dire que vous changer les cartes graphique tout les 50ans.... mouais la plupart des gros joueurs la change assez souvent, bien plus en tout cas qu'une console qui sort tout les 5 7ansMais la... rien que la carte graphique 700euro et je pense qu'il faut la bête derrière compatible avec :/ alors oui on a des beau graphisme sur pacman championship, Mark of the ninja et autres jeux indé exclu au PC, mais je trouve que l'univers PC revient cher, même si il est vrai que au niveau des jeux ça reste moins cher et encore la solution Fnac sur les jeux console revient limite moins cher aussi