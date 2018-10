Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronciles 2 et son Extension :Grâce à une interview avec USGamer, on apprend que les ventes du jeu Xenoblade Chronicles 2 ont dépassé les attentes du studio. Il en va de même pour le DLC d’extension du jeu, Torna. En effet, Tetsuya Takahashi a été surpris de l'accueil sur les territoires nord-américain et européen. Quant à l'Extension, au Japon, les ventes dépassent également les attentes de Monolith Soft. Cependant, interrogé sur l'avenir de la franchise, Tetsuya Takahashi ne s'est pas penché encore sur un autre titre principal ni sur une suite du jeu Xenoblade Chronicles X. Au lieu de cela, il a mentionné qu'il pourrait vouloir essayer quelque chose de complètement nouveau. Si la série Xenoblade Chronicles continue, il se peut qu’elle emprunte un chemin qu’elle n’avait pas emprunté auparavant...Source : https://nintendosoup.com/xenoblade-chronicles-2-and-torna-expansion-sales-are-exceeding-monolith-softs-expectations/