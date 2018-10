Bonjour à tous,Comme j'aime passionnément la petite communauté du site, je suis allé faire un tour au Mord... à Micromania histoire de récupérer des codes (2) pour Zeraora, le dernier fabuleux de la 7G.Afin de remporter l'un des deux codes disponibles, il vous faudra simplement me dire si vous aimez les clémentines via les commentaires. J'effectuerais alors un tirage au sort pour désigner les vainqueurs.Bonne chance.

posted the 10/05/2018 at 12:14 PM by sonilka