La série live Star Wars, s'affiche avec une image qui annonce quelque chose de bien. En même temps, vous me direz, ça ne veut rien dire!!A la réalisation de cette première saison, nous retrouverons, Dave Filoni pour le premier épisode, Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates), et Taika Waititi (Thor: Ragnarok).La série sera produite par Jon Favreau, Kathleen Kennedy et Colin Wilson.Petit rappel du synopsis:"Le Mandalorien / La MandalorienneAprès les histoires de Jango et Boba Fett, un / une autre guerrier / guerrière émerge dans l'univers Star Wars. Le Mandalorien / La Mandalorienne se déroule après la chute de l'Empire et avant l'émergence du Premier Ordre. Nous suivons les voyages d'un manieur / d'une manieuse de pistolet solitaire dans les contrées extérieures de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République..."