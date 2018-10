C'est peut être l'occasion de sauter le pas pour ceux qui veulent prendre une Xbox One SLa Fnac qui lance ses "Jours Fnac" avec quelques promos sympa, dont la Xbox One S.Pack Fnac Console Microsoft Xbox One S 1 To + FIFA 19 + Forza Horizon 4 + PUBG + 2ème manette sans fil + Carte Xbox Live 3 mois à 299€(au lieu de 483€)Retour de la Playsation Classic en préco à 99€ !