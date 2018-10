Le VRAI Baldur 3 hein.Je parle pas du hack'n slash à la con (nan c'était sympa en fait, mais c'était juste un hack'n slash).Rumeur parti du site RPGcodex relayée par Resetera, où un membre a fait savoir qu'un de ses collègues, ancien de Larian Studio, lui a balancé que ces derniers ont racheté la licence Baldur's Gate pour plancher sur un troisième épisode.Coïncidence, quelques jours plus tard (hier en fait), Brian Fango du studio Inxile (qui bosse actuellement sur Wasteland 3) a déclaré savoir "Qui" travaillait actuellement sur Baldur's Gate 3.Donc believe

posted the 10/05/2018 at 07:54 AM by shanks