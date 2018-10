News que je viens de voir traduction google+moi le liens original en source, a mon avis la console aurais étais encore plus chère et donc un plus gros bide mais on ne saura jamais



Pour ceux qui s'intéressent aux débuts de la réalité virtuelle (VR), il y a peu de faux pas aussi mémorables que le Virtual Boy, la console Nintendo VR défaillante sortie en 1995. Cependant, il semble que Nintendo ait eu l'occasion d'éviter ce désastre , a révélé le développeur britannique Jeremy 'Jez' San.



Jeremy San, également connu sous le nom de Jez ou J-San, était le fondateur d’Argonaut, le développeur qui a créé la puce pionnière SuperFX qui a introduit la 3D sur Super Nintendo, avec StarFox, l’un des premiers titres à utiliser cette technologie. La société a également participé à la création d’un prototype pour une autre console de réalité virtuelle.





J-San, fondateur d'Argonaut a expliqué a métro qu’il était impliqué dans la création d’une console en réalité virtuelle appelé «Super Visor». Cependant, le projet a finalement été annulé au profit du Virtual Boy, une idée originale du créateur de Game Boy, Gunpei



Bien que San n'ait pas été en mesure de produire des prototypes ou des images du "Super Visor" en action, ses affirmations sur ses capacités étaient impressionnantes, affirmant que son système en VR était bien plus puissant et performant que le Virtual Boy, car il était capable de non seulement des graphismes en couleur, mais aussi ceux du suivi de la tête, ce qui aurait été profondément impressionnant avec la technologie de l’époque.Yokoi.



En revanche, le Virtual Boy a été vivement critiqué lors de sa sortie en 1995 pour ses graphiques désagréables rouge sur noir, la mauvaise ergonomie de l’appareil et son coût énorme. Nintendo n'a produit que 22 titres pour le système avant de le retirer discrètement de la vente.



«Nous avions des couleurs et un suivi de la tête à un moment où personne d'autre ne le faisait, mais le Super Visor a été annulé au profit d'un système sans suivi de la tête et graphiques rouges», a déclaré San, «c'etais comme le casque Vive en vente aujourd'hui mais fabriqué 20 ans plus tôt. Bien sûr, ce n’était pas aussi bon parce que le Vive a de meilleurs écrans maintenant, mais le nôtre a été fabriqué il ya longtemps. Nous avons presque fini le Super Visor et il a été annulé pour faire le Virtual Boy, ce qui était dommage. "Les jeux de réalité virtuelle auraient pu se produire il y a 20 ans s'ils nous avaient gardés."

Fuck le demat - https://www.vrfocus.com/2018/09/details-of-lost-nintendo-vr-console-revealed-by-developer/