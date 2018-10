Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Reggie Fils-Aime a justifié l'utilisation de l'application mobile pour le chat vocal. selon lui, les joueurs utilisent leur Nintendo Switch à l'air libre, dans un parc ou dans un bus métro et le moyen le plus simple pour se connecter et d'avoir une expérience peer-to-peer avec le chat vocal est avec votre téléphone portable car il est toujours là avec vous. Enfin, concernant la VR, il avoue que Nintendo y pense et l'expérimente sans cesse, mais à la fin, cela doit être amusant. C’est la mission de Nintendo, et c’est ce que Nintendo fait sans doute mieux que quiconque. Cependant, Nintendo n'a rien à annoncer pour le moment...Source : https://www.gonintendo.com/stories/319837-nintendo-explains-why-they-require-a-mobile-phone-for-voice-chat