Une belle déclaration d'amour pleine d'humour d'Abdel en vrai sur le jeux video (video de 4 minutes)



Pour ceux qui ne connaissent pas :



Abdel en Vrai est un humoriste Belgo-marocain qui fait des sketchs et des videos. Il a un spectacle qui a bien marché mais

pas encore filmé je pense. Il a une belle communauté sur facebook et youtube. Il fait aussi pas mal de sketch autour du vivre ensemble etc...Il est pas mal écouté chez les jeunes à Bruxelles et même dans certains médias. Si sa déclaration d'amour du jeux video peut aider notre art à être mieux accepté...je partage.