L'Otaku et sa Mère

Salut, tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier Let's Play découverte.

Pour notre premier titre, j'ai choisi le premier Valkyria Chronicles pour plusieurs raisons:

1. C'est un de mes jeu favori (voir mon jeu favori)

2.Ma mère ne le connait pas.

3. Le jeu est intéressant que ce soit dans son gameplay que dans son intrigue

3.Le 4 viens de sortir, c'est donc d'actualité

4.Ca va pas vous spoiler le 4 et si vous avez pas fait le 1, ça vous permettra de le découvrir.







J'espère que vous apprécierez, en tout cas, nous, on s'est bien marré.