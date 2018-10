Astro Bot : Rescue Mission pourra lui se targuer d'être le premier grand classique en matière de plates-formes 3D passée à la réalité virtuelle

+ Les Plus

- Les Moins

Lucky's Tale faisait office de pionnier, Moss de toile de maître :. Le futur mètre-étalon d'un genre qui a tout compris à la gestion de l'espace à 360° et aux possibilités offertes par le PlayStation VR, sans pour autant sacrifier le gameplay sur l'autel de l'immersion. Les soucis classiques de nausée et d'imprécision ne sont plus que de lointains souvenirs dans un jeu qui prend la peine de multiplier les feedbacks sonores, tactiles et visuels pour capter le joueur d'un bout à l'autre de l'écran sans jamais lui faire perdre le fil. Peut-être que le titre aurait gagné à être encore plus riche sous certains aspects, notamment au niveau des gadgets disponibles, car la formule reste sans doute un peu trop sage dans les mécaniques, public-cible oblige. Mais cela fait bien longtemps qu'on n'a pas vécu une expérience où la moindre minute passée est synonyme d'enchantement.Des instants de grâceAucun souci de cinétoseUn gameplay plates-formes incroyablement précisLe jeu de perspectives vertigineuxL'intelligence du level designL'implication totale du joueurLes retours en arrière limités au sein du niveauOn aurait aimé encore plus de gadgetsLe challenge se trouve surtout dans la partie annexeDu coup c'est un peu court en ligne droiteCertains thèmes musicaux vite rébarbat