Resident Evil 2 Remake : Une démo en approche ?



C'est lors d'un Resident Stream en compagnie de la CM RE de Capcom UK "Kat" que nous avons pu découvrir une nouveauté intéressante concernant une nouvelle présentation du nouveau Resident Evil 2 sur la démo de Claire.

Et cette nouveauté c'est l'apparition d'un menu laissant apparaitre "Claire Demo" et "Leon Demo".

De quoi nous laisser rêveur quant à la parution tôt ou tard de ces démos pour les joueurs du monde entier qui n'en peuvent plus d'attendre...









Le synopsis de cet écran d'attente au chargement nous indique aussi le déroulé de la rencontre entre Leon et Claire, comme pour l'opus original.



Source : biohazardfrance