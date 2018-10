Résumé :

Analyse technique d'parLe jeu tourne en résolution dynamique sur toutes les consoles.Les quatre consoles utilisent la technique de reconstruction temporelle qui permet d'augmenter lenombre de pixels jusqu'aux limites supérieures de chaque support.Laa 76% de pixels de plus par rapport à ladans la bataille d'introductionet 44% de plus en moyenne dans le reste.Laa une meilleure distance d'affichage, de meilleurs ombres et une occlusion ambiante améliorée.Le framerate est solide ensur les deux machines.