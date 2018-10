Namco Bandai vient d'annoncer et d'ouvrir les préco pour le collector Européen de Ace Combat 7.Et je dois avouer que je le trouve plutôt sympaA l'intérieur, nous retrouvons :-Le jeu-Un artbook-Le Season Pass-2 écusson-Une réplique en métal de l'arsenal bird de 40cm (500g)-Un badge en métal de 3cmCette version sera numéroté individuellement (combien d'exemplaires ? )Le prix pour la version console est de 169.99€

posted the 10/04/2018 at 05:14 PM by leblogdeshacka