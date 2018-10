Hey guys, tout est dans le titre.Je me tate à prendre la switch (principalement pour mon fils (il adore donkey kong sur notre super nes mini mais il n'a que 4 ans et demi alors il galère un peu enfin bref).En effet j'ai vu que Nintendo prévoirait de sortir une new version l'année prochaine avec peut etre un écran de meilleur qualité (je ne sais pas ce qu'il veut l'actuel) et j'avais vu des soucis de dock qui rayait la console...Bref si je la prends je comptais prendre DK avec et le pack mario party et les joy cons.Donc un bon billet!Il y aura peut etre des offres pour les fêtes?!Merci pour vos analyses et conseils