À classer parmi les légendes urbaines, le changement de pseudonyme sur le PlayStation Network est vivement attendu, en vain, à chaque mise à jour de la PS4. Cette fois pourtant, il semble que la fonctionnalité se concrétise enfin. L'information est comme toujours à prendre avec des pincettes, mais nous provient tout de même du respectable Jason Schreier de Kotaku, qui a une fois de plus tendu l'oreille dans les studios de développement. Les membres de trois entreprises différentes ont rapporté à notre confrère qu'ils se préparent depuis plusieurs mois à l'implémentation du changement de pseudo, en effectuant des réglages dans leur jeu afin de s'assurer de la compatibilité de cette fonctionnalité. Un quatrième interlocuteur aurait même montré à Schreier un aperçu d'une documentation interne à Sony, expliquant comment éditer notre nom d'utilisateur. Si la nouvelle se confirme, il s'agirait d'un bel enchaînement d'annonces, suite à l'activation tout aussi espérée du crossplay. La firme n'a pas répondu à la demande de commentaire de Kotaku.

posted the 10/04/2018 at 05:08 PM by gat