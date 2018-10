Salut à tous il m'est venu une idée plutôt sympa, en gros je vais écrire quelques citations de personnage et vous devrez devinez de quel jeux ça vient. Bon courage car certaines sont vraiment pas évidentes, il est inutile de préciser que c'est uniquement des jeux que j'ai fait x)



Bon amusement et bonne chance !



- Du balais tête de cul ! (Réussi) The Witcher 3 PNJ de Novigrad à Geralt

- Tu n'es qu'une vermine et tu mérite d'être écraser !

- Silence vermine ! Je traite avec le cavalier. (Réussi) Darksiders 1

- Ne le prenez pas mal mais vous n'avez pas l'air en forme, vous êtes malade ? (Réussi) Skyrim PNJ de Blancherive

- Ouais bah toi t'a appris à compter sur le trottoir.

- C'est pas un clebs c'est un monstre..

- Ou est ce qu'ils vont tous ? Y'a une fête ? (Réussi) Resident Evil 4 Leon dans le village après que la cloche de l'église sonne.



- Pas si serrer voyons, attention à mon costard ! (Réussi) Batman Arkham Asylum le Joker

- Dans une profonde forêt, sur une haute montagne, dans un vaste lac, dans la maison des morts, dans la déesse de sable.

- T'a de la merde dans les oreilles ? Je t'ai dis de foutre le camp saloperie de lopette !



Bon c'est déjà pas mal je ferais un up de l'article pour mettre à jour les citations déjà trouver