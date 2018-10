Une bande dessiné Sonic sera disponible très bientôt chez Mana Books. Après les artbooks Dragon Quest et Final Fantasy, ainsi que les BD et des Mangas de grosses licence, l'éditeur s'offre donc Sonic.Il est culte, il est indémodable et il déboule à toute allure dans le catalogue Mana Books avec une BD haute en couleur : Sonicthe Hedgehog !Vivez de nouvelles histoires à 100 à l’heure avec l’une des plus célèbres mascottes de l’histoire du jeu vidéo ! Depuis 1991, des millions de joueurs ont craqué pour le hérisson et ses aventures pleines d’adrénaline qui en ont fait la superstar que l’on connaît aujourd’hui.Après les dessins animés, les jouets et bientôt le film, Sonic et sa bande débarquent dans une série qui conquerra les joueurs de tout âge ! Drôle, effrontée et offrant de l’action sur-vitaminée, cette série officielle est à l’image de son héros.Faites comme Sonic et foncez en librairie le 25 octobre, pour découvrir le volume 1 de Sonic the Hedgehog: Le hérisson contre-attaque !Enfin, le terrible Dr Eggman a été vaincu ! Pour Sonic et ses camarades hauts en couleur, il ne s’agit plus que de détruire quelques robots errants avant de profiter d’un repos bien mérité... Ou du moins, c’est ce que tout le monde pense. Mais Sonic n’est pas dupe : lorsque ces machines infernales commencent à attaquer de manière coordonnée les villages alentour, ils doivent se rendre à l’évidence... Une nouvelle menace plane désormais sur eux.C’est l’heure du rassemblement pour Sonic et ses amis !Sortie prévue le 25 Octobre pour 15€J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Sonic Tome 1 15.99€ Miniature Final Fantasy 12.99€ Dragon Quest Illustrations 39.99€ Final Fantasy VII Ultimania 39.99€ Final Fantasy : Encyclopédie Officielle Memorial Ultimania - Épisodes VII.VIII.IX 39.99€ Final Fantasy VII Artbook 37€