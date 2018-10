Voici des Images du jeu Assassin's Creed Odyssey :Le page eShop japonaise du jeu se met à jour avec des Images de la version Cloud :A noter que cette version pèse 44 Go. Pour rappel, le jeu sortira le 05 octobre prochain sur PC, Ps4 et Xbox One, et sur Nintendo Switch au Japon…Source : https://nintendosoup.com/assassins-creed-odyssey-cloud-version-file-size-and-screenshots-revealed/