Après avoir fait une bonne vingtaine de courses en 4k, j'ai testé le mode performance et je ne le quitterai plus.

La perfection graphique n'est plus là, mais on n'en est finalement pas si loin. Et la pureté des 60 fps est un régal de tous les instants.

Surtout, le gameplay est infiniment plus précis avec des sensations proches de forza 7 : les voitures épousent les courbes au millimètre, les drifts se prolongent à l'infini, et les contre braquages sont merveilleux.

Le jeu prend une autre dimension, vraiment.

Pour la part je joue toutes aides désactivées, en vue capot et direction simu.

Et vous, votre choix c'est quoi?