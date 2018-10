Pour tous ceux qui espéraient que Rocksteady travaillait sur une nouvelle licence, je suis désolé, mais ils travaillent sur Batman et l'annonce serait peut être fait à X018 . Voici les rumeurs :



Titre : DC's Arkham Universe



Date de Sortie : Fin 2019



Plateformes : Xbox One/X , PS4/Pro et PC



Mode : Solo/Co-op/Multiplayer(specific modes)



Les personnages incluent toute la famille Batman: Batman, Robin(Tim), Nightwing, Batgirl, Batwoman, Catwoman, Red Hood



Gotham est environ 1,5 fois plus grand que AK. Les districts et les quartiers ont subi une refonte complète.



Gotham est désormais une "ville vivante"



Régler l'heure du jour / météo (pluie, ciel couvert, neige)



Il y a des crimes aléatoires tels que des poursuites en voiture, des vols de banque, des vols avec agression, etc.



Main Villain: Court of Owls



... http://boards.4chan.org/v/thread/433941967