J'hésite à me l'acheter prochainement (à une vingtaine d'€ plus tard sur lbc ou alors durant le black friday si offre intéressante, idem pour Astro Bot), deux jeux que je n'attendais pas.Le soucis -> c'est en AnglaisJe comprends plus ou moins bien l'Anglais (niveau scolaire), si je me donne une note sur 10, je vais être sévère et me donner un 6.5/10L'histoire est vraiment compliquée à comprendre ? L'Anglais utilisé est difficile à comprendre ? J'attends vos retours. MerciPS : ça serait mon premier visual novel mais j'aime les jeux narratifs avec choix du style telltale, quantic dream ...Et puis j'aime le Japon, j'ai voyagé deux fois là bas. Je regardais beaucoup de dramas jap avant également.Voilà pourquoi j'hésite à l'acheter