Voici une Information concernant le jeu Fist of the North Star : Lost Paradise :Les testeurs rendent leurs verdicts. Voici les notes :- Hobby Consolas : 89 / 100- Heavy : 88 / 100- WellPlayed : 87 / 100- Wccftech : 84 / 100- Gaming Gamma : 83 / 100- Just Push Start : 80 / 100- Push Square : 80 / 100- GameSpot : 80 / 100- PlayStation LifeStyle : 75 / 100- The Games Machine : 74 / 100- CGMagazine : 70 / 100- Game Informer : 70 / 100- RPG Site : 70 / 100Et le test de Gameblog :Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, cette exclusivité Ps4 est disponible depuis mardi...Source : https://www.metacritic.com/game/playstation-4/fist-of-the-north-star-lost-paradise