Films

Rocketman

Mr Rogers

Spider-Man Far From Home

Star Wars

Selon le Sunday Express, une scène du film a dernièrement été tournée avec plusieurs Star Destroyers dans le ciel d’une planète de sable, entourés par des X-Wings en train de se faire tirer dessus par des TIE-Fighters. Une personne avec une cape, le visage caché, tend le bras et dévoile une main mécanique. Le Star Destroyer commence alors à chuter et finit par s’écraser au sol. Fin de la séquence.

Venom

Suspiria

ReMastered

John Wick 3

Aquaman

Spider-Man: New Generation

Harley Quinn

Birds of Prey

Joker

Série

Star Trek Discovery



Sabrina



Narcos



Daredevil

En bref

Un paquet de news cette semaine avec du Star Wars, des news sur les futures production de DC et d'autres choses sympa.Désolé si l'article est un peu fait à l'arrache.Paramout nous dévoile un premier Teaser pour le film Rocketman, biopic sur Elton John, avec dans le rôle principal Taron Egerton. Mais également, Jamie Bell, Richard Madden and Bryce Dallas Howard.Tom Hanks dans son nouveau film, sans titre pour le moment.L'intrigue reviendra sur l'amitié entre Fred Rogers, l'animateur vedette de "Mister Rogers' Neighborhood" et le journaliste Tom Junod, interprété par Matthew Rhys. Ce journaliste cynique doit rédiger un portrait pour son magazine à propos de l'animateur de l'émission pour enfants. La rencontre changera sa vie. Ému par la gentillesse et l'empathie de Fred Rogers, il outrepasse son scepticisme et commence à regarder la vie d'un nouvel oeil.Nouveau leak sur le tournage de Spider-Man Far From Home, avec des photos de Jake Gyllenhaal, qui d'après des rumeurs pourrait jouer le rôle de Mysterio. Le tournage se poursuit en République Tchèque.Nouveau costume pour Peter ParkerDisney renouvelle sa confiance en Kathleen Kennedy avec un contrat de 3 ans à la tête de Lucas Film.Star Wars Resistance se présente avec un extrait du premier épisode en attendant le 7 Octobre.Des photos des décors, de la série live de Jon Favreau fuitent sur la toile. Budget de la série, 100 millions de dollars pour 10 épisodes. Avec aussi des infos sur la série avec un synopsis :"Le Mandalorien / La MandalorienneAprès les histoires de Jango et Boba Fett, un / une autre guerrier / guerrière émerge dans l'univers Star Wars. Le Mandalorien / La Mandalorienne se déroule après la chute de l'Empire et avant l'émergence du Premier Ordre. Nous suivons les voyages d'un manieur / d'une manieuse de pistolet solitaire dans les contrées extérieures de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République..."Info pour l'épisode IX, Attention Spoiler :Venom se fait détruire par la critique, "15ans de retard".Tom Horrorgensen (IGN)Désolé de dire que Venom est à peu de chose près un échec complet, un bordel de quinze ans d'âge ignorant tous les progrès faits en terme de narration dans les films de super-héros ces dernières années.Hormis quelques moments amusants centrés sur Venom il n'a presque rien à offiri, ne vous faites pas d’illusion.Brandon Davis (ComicBook.com)Venom a vraiment des moments divertissants. Mais le script maladroit sans nuance tire le film vers le bas, l'empêchant de choisir entre graveleux, drôle, ou quelques chose de plus original.Perri Nemiroff (Collider)Des parties significatives de Venom ne fonctionnent pas du tout mais il y a un vrai charme dans la relation Eddie/Venom. Pas sûr que j'ai eu des réactions de prévues par certaines scènes mais c'était tout de même divertissant même quand c’était totalement ridicule. Juste dommage que le film n'ait pas visé le Rated R.Susie Bannion, jeune danseuse américaine, débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Helena Markos. Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée par son talent, promeut Susie danseuse étoile. Tandis que les répétitions du ballet final s’intensifient, les deux femmes deviennent de plus en plus proches. C’est alors que Susie commence à faire de terrifiantes découvertes sur la compagnie et celles qui la dirigent…le 14 novembre.Le docu-série qui se penche sur l'assassinat de Bob Marley, le 12 Octobre sur NetflixUne nouvelle photo pour John Wick 3, avec toujours Keanu Reeves dans le rôle principal.En attendant sa sortie en Décembre, James Wan nous balance deux nouvelles photos du film. Une sorte d'hologramme ?De plus Zack Snyder sera crédité au générique en tant que Producteur-Executif au côté de sa femme Débora Snyder.Un poster et un trailer pour Spider-Man: New Generation qui sortira en Décembre au cinéma.Le film est réalisé par Bob Persichetti.Miles Morales est un adolescent vivant à Brooklyn. Il révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d'un peut porter le masque...quelques news sur le film animé Harley Quinn, avec le casting vocal du film. Kaley "Big Bang Theory" Cuoco, offrira sa voix à Harley Quinn, Lake Bell, Alan Tudyk, Ron Funches, JB Smoove, Jason Alexander, Wanda Sykes, Giancarlo Esposito, Natalie Morales, Jim Rash, Diedrich Bader, Tony Hale et Chris Meloni.Un très beau casting pour un animé qui s'annonce énorme au vu de la bande annonce.Il sera disponible en 2019 sur la plate-forme DCUniverse, mais peut être sur Netflix chez nous avec de la chance.Ça s’accélère pour le film Birds of Prey, avec l'annonce du casting définitif. Au côté de Margot Robbie (elle m'insupporte désolé), nous retrouverons, Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de Helena Bertinelli, aka Huntress et Jurnee Smollett-Bell, jouera le rôle de Dinah Lance, aka Black Canary et pour finir Rosie Perez dans le rôle de l’inspecteur de police Renee MontoyaLe tournage continu pour le film Joker, avec beaucoup de photos. Si ça continu, nous allons avoir un leak sur le script dans pas longtemps.Toujours Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron et Robert De Niro au casting.Un poster pour la saison 2 de Star Trek Discovery avec en plus une date de diffusion. Elle arrivera en Janvier 2019 sur CBS pour les US et Netflix dans le reste du monde.Nouvelle bande-annonce pour Sabrina avant sa sortie sur Netflix le 26 OctobreUne ambiance plus sombre (un mixe entre Rosemary's Baby et L'Exorciste) au programme de cette série dérivé des Comics ArchieAu casting, Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot et Gavin Leatherwood.Une date pour l'ultime saison de Narcos, elle arrivera le 16 Novembre en exclue sur NetflixUn nouveau poster pour Daredevil en attendu le 19 Octobre pour voir la saison 3 avec le retour de Fisk.« Disparu depuis des mois, Matt Murdock revient en homme brisé, qui remet en question son avenir, aussi bien en tant que justicier sous le costume de Daredevil qu’en tant qu’avocat. Toutefois, lorsque son grand ennemi Wilson Fisk sort de prison, Matt se voit contraint de choisir entre rester caché aux yeux du monde ou pleinement embrasser son destin de héros. »-Amazon commande une adaptation TV du cycle fantasy La Roue du Temps de Robert Jordan.Nous retrouverons Rafe Judkins au scénario.-Nicolas Cage pense qu'il serait un "grand" Lex Luthor dans un film Superman-Un film live sur Mega-Man est en préparation chez la Fox-La série spin-off, Mayans MC aura droit à une saison 2-Madison Iseman se retrouve au casting d'Annabelle 3-La série Wathcmen a commencé son tournage au Pays de Galles.-Kristen Bell tease un revival de Veronica Mars "plus sombre"-Amazon Prime annonce l'arrivée de nouvelles séries: Eco Challenge, animé par Bear Grylls, Canival Row, avec Orlando Bloom et Cara Delevingne, arrivé prévue en 2019.-Rumeur dans l'univers Star Wars, Pedro Pascal en lice pour jouer dans la série de Jon Favreau-Un film sur la navette Challenger est en préparation avec Michelle Williams. Le film nommé tout simplement The Challenger, s'attardera sur la navette qui a explosé au bout de 73 secondes de vol.- Emmett J. Scanlan sera Lobo dans la saison 2 de Krypton-Matt Bomer sera Negative Man dans Doom Patrol-La série DC Titans se voit déjà renouvelée avec une saison 2