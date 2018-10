Revelé par l’autobiographie de Michael Ovitz célèbre agent d’Hollywood, le King of Pop aura à un moment donné de sa carrière tenté de faire du lobbying pour reprendre le rôle de Bond sur le grand écran. Plus précisément, c’est dans les années 80 que lui serait venue cette idée, dixit Ovitz. C’est lors d’un RDV avec ce dernier et avec son associé Ron Meyer que Jackson a exposé son plan. La réaction des deux agents aura été, à l’époque, de rire de la proposition. Vexé, MJ aurait quitté la pièce, avant qu’Ovitz ne le rattrape. Ses esprits repris, Michael Jackson réitère le propos : «OK, Ovitz. OK, mais je veux jouer James Bond». La réponse d’Ovitz fut celle-ci : «[Tu es] trop fin, tu es trop sensible, tu ne seras pas crédible en jouant un bloc de pierre».Au final Il fait une apparition dans Men in Black 2 sous les traits de l’agent M en dehors de ces propres court-metrage et The Wiz.Selon Michael Ovitz, il aurait adoré être "la star d’un film d’action" et pourquoi pas, le premier James Bond noir rapporte Metro.Mdrrrr Michael en James Bond ca a aurais étais un délire