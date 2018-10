Voici une Information concernant le Studio Monolith Soft :Le premier département de développement de la production de Monolith Soft, qui a développé les jeux Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles X et Xenoblade Chronicles 2, recrute du personnel pour le développement d’un nouveau projet RPG. Le studio recherche en effet des programmeurs (programmeurs graphiques, programmeurs de contrôle de personnage et programmeurs d'intelligence artificielle), des planificateurs (concepteurs de niveaux), des artistes techniques (de modélisation, d'animation et d'effets), des concepteurs (modélisateurs de cartes, animateurs de jeux, modélistes de personnages , concepteurs de personnages pour l’équipe d’illustrations et créateurs d’événements du scénario), et personnel de direction et d’assistance (assistants de production et gestion de la production d’événements) chargé de travailler sur leur nouveau RPG. En attendant d'en apprendre plus...Source : https://gematsu.com/2018/10/monolith-soft-recruiting-1st-production-development-staff-for-new-rpg-project