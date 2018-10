J'ai concocté une vidéo de présentation du Xbox Game Pass. Elle vous permettra de voir le contenu du catalogue pour ce début du mois d'octobre 2018. J'en profite aussi pour expliquer son fonctionnement. Ca pourra vous servir si vous ne saviez pas ce que ça pouvait contenir réellement. Précision : vous devez avoir une Xbox One ou un PC sous système Windows 10.

posted the 10/03/2018 at 10:21 PM by darktitiboy