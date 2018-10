Je viens de finir a l'instant SOTTR et c'est une franche réussite . Le jeu ne révolutionne rien ( mais bizarrement, pour ce jeu, c'est un défaut ) mais c'est agréable a jouer en plus d'être superbe artistiquement.Superbe a tel point que d'aller sur Assassin's Creed Odyssey ça pique limite les yeux.Par contre sur ce 3e Tomb Raider, il y a toujours le gros problème des 2 premiers les personnages secondaires sont toujours aussi nul a chier.j'ai aussi apprécié le fait que Lara Croft soit moins meurtrière contrairement aux autres opus où elle joue l'imite la Rambo au fémininIl va aussi falloir que l'on parle, c'est sérieux ce foutage de gueule ? c'est la raison pour lequel je chasse de moins en moins les collectibles sur les jeux, car il y en a de plus en plus pour faire remplissage a chaque fois.Si je devais mettre une note à Shadow Of The Tomb Raider je mettrais 8/10