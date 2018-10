Voici des Informations concernant le jeu Red Dead Redemption 2 ::IGN a publié une nouvelle preview. Le jeu Red Dead Redemption 2 donne l’impression que ce sera le titre de Rockstar à son apogée, en ce qui concerne le souci du détail. En effet, IGN a souligné dans son aperçu du jeu que la faune dans le jeu semble en fait changer de comportement en fonction de la période de l'année, citant un ours comme étant plus hostile en hiver, lorsque la plupart des animaux hibernent, ce qui signifie qu'il a moins de nourriture, comme exemple.The Telegraph a lui aussi publié une nouvelle preview. Selon eux, il s'agit bien du plus grand jeu au niveau de la densite de la carte. Enfin, un tweet de Xbox France a confirmé que le jeu Red Dead Redemption 2 serait jouable en 4K HDR sur Xbox One X, paramètre graphique le plus élevé possible sur la console compatible 4K :Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Sources : https://gamingbolt.com/red-dead-redemption-2s-wildlife-changes-behavior-based-on-season et https://www.gamerevolution.com/news/439535-red-dead-redemption-2-native-4k-resolution-confirmed-by-xbox