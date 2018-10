Le collector de Resident Evil 2 Remake est en préco pour 239.99€. Il passera à 199.99€ avant la sortie le 25 JanvierA l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu complet-Un steelbook dédié-Statuette de Léon Kennedy 30 cm-Artbook-Bande son officielle-Badge « Made in Heaven »-Poster-Pack de DLC incluant des costumes pour Claire et Léon et des packs d’armes-Sets de clés du R.P.DN'hésitez pas à jouer le jeu et passer par les liens, pour que je vous fasse d'autres concoursATTENTION, si vous jouez le jeu, j'ai un très beau collector en prévision à vous faire gagner. Du genre exclusif de chez exclusif!!! Manette sans fil Xbox Elite - Edition Spéciale Blanche 149.99€ Resident Evil 2 - Edition Collector 239.99€ Starlink Starter 58.99€