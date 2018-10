Bon comme vous avez pu le voir hier soir dans mon article qui parlait de tout sauf du sujet initial () j'ai rebranché mon PSVR après plusieurs mois de dodo in the box.Je devais le rebrancher pourmais finalement celui-là il attendra et finalement c'est pour, l'exclusivité PSVR développé parque je me suis chauffé !Bon après un peu plus de 1 "planète" achevée autant vous dire que je regrette absolument cet effort et mon argent, c'est tout bonnement un kiff total et révolutionne clairement le jeu de plateforme avec cette dimension VR qui démontre incontestablement que oui, cette technologie à toute sa place et comptera encore longtemps au vu du résultat.En résumé on va faire ça sous forme de + et - histoire de pas faire trop long m'voyez..., m'enfin c'est à mon avis en positif que ça évoluera connaissant l'évolution du jeu.Bon pour lesVisuellement superbeDirection ArtistiquePrise en main niquel, pas de motion SicknessRedéfinition du jeu de plateforme grâce à la VRAstro Bot la nouvelle mascotte PlayStation VR, voir PlaystationMusiqueUtilisation du pavé tactile comme il se doitLesMusique, oui autant y'en a que je kiff autant d'autres me donnent mal à la têteLe reste au prochain épisode.Bon sinon je ne pouvais m'empêcher d'imaginer un Luigi Mansion en VR, ça fracasserait tellement, en FPS avec un gadget à l'image du Aim Controller mais sous forme d'aspirateur à l'image de celui de Luigi, si un jour Nintendo vous vous lancez, c'est lui en premier qui devra se voir adapter en VR, merci !