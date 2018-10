Voici une Information autour du jeu Super Mario Party :On commence avec les notes obtenues par le jeu :- Rice Digital : 100 / 100- EGM : 90 / 100- Areajugones : 90 / 100- Cubed3 : 90 / 100Hobby Consolas : 88 / 100- NintendoWorldReport : 85 / 100- IGN Spain : 85 / 100- God is a Geek : 85 / 100- Cerealkillerz : 85 / 100- Nexus : 85 / 100- The Games Machine : 83 / 100- GamesBeat : 82 / 100- The Digital Fix : 80 / 100- IGN Italy : 80 / 100- We Got This Covered : 80 / 100- Metro GameCentral : 80 / 100- Digitally Downloaded : 80 / 100- Critical Hit : 80 / 100- Tech Advisor : 80 / 100- Nintendo Insider : 80 / 100- WellPlayed : 80 / 100- TrustedReviews : 80 / 100- Nintendo Enthusiast : 80 / 100- Nintendo Life : 80 / 100- SECTOR.sk : 80 / 100- Destructoid : 75 / 100- CGMagazine : 75 / 100- SA Gamer : 75 / 100- PowerUp! : 75 / 100- Wccftech : 75 / 100- Game Informer : 73 / 100- Stevivor : 70 / 100- Press Start : 70 / 100- GameSpot : 70 / 100- COGconnected : 65 / 100- USgamer : 60 / 100- TheSixthAxis 60 / 100Puis le test de Gameblog :Et celui de JeuxVidéo.com :Sans oublier celui de Gamekult :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Il faut remonter au premier Mario Party pour avoir une aussi bonne Moyenne Metacritic :Pour rappel, le jeu sortira le 5 octobre prochain..Source : https://nintendosoup.com/super-mario-party-scores-75-on-metacritic/