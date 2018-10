SEGA France ne respecter pas les boites , sérieusement horrible!Malheuresement il a y a eu des actes de vandalisme sur les Megaman aussiCet époque est maintenant derrière nous mais quand même dernièrement pourquoi ne pas laissez la boite de Dragon Quest XI comme au Japon dessiner par Toriyama et mettre ce truc??Alors que la boite du 7 et 8 sur 3DS (sortie récemment) avez le dessin de Toriyama?

Like

Who likes this ?

posted the 10/03/2018 at 05:10 PM by amassous