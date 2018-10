Je me disais queserait au mieux un film potable mais selon les premières critiques, je pense que j'éviterai de le voir au cinéma.Je ne vais pas relayer tous les avis mais voici de quoi interpeller :- Meg Downey,- Peter Bradshaw,- Todd McCarthy,- Perri Nemiroff,Ajoutons à cela les gens qui ont pu voir des avant-premières et qui en sortent déçus, sans oublierlui-même qui a déclaré que ses scènes préférées... ne sont pas dans le film. Bon, après, il a dit par la suite que ce sont les scènes où il amais pour moi, c'est purement duCependant, tous les avis ne sont pas à jeter évidemment et certains ont bien aimé, comme Beatrice Verhoeven dequi dit ceci :Cela dit, pour le moment, le film n'a que 34/100 suret 27% sur. Ouch ? Oui, ouch.Chacun se fera son propre avis sur le film mais moi, il y a de grandes chances que je ne le vois pas au cinéma, malgré ma curiosité et l'envie de voir un Venom bien rendu sur le grand écran.