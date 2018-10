Gamergen 17/20

JVC 16/20

Jeuvideo.live 16/20

Gameblog 7/10

Gamekult 6/10

Sans réelle surprise, car la plupart des épisodes de la saga sont des références, Super Mario Party est un excellent party-game qui va sans aucun doute occuper pas mal de soirées avec les amis ou la famille.Nintendo nous propose une nouvelle fois un mode Mario Party délirant, fun, addictif et ultra simple d'accès, mettant les fonctionnalités vibrantes et gyroscopiques des Joy-Con en avant. Le titre n'est également pas avare en modes secondaires et en petites activités à faire pour s'amuser si jamais vous n'avez pas une heure complète devant vous, difficile de s'ennuyer dans ce jeu à l'esthétique ultra mignonne.Si vous avez une Switch, Super Mario Party est donc un incontournable, à la manière de Mario Kart 8 Deluxe. Tout le monde peut y jouer, tout le monde peut gagner, mais tout le monde peut aussi se faire avoir au dernier moment.Les Mario Party se suivent et reviennent aux fondamentaux. Super Mario Party sur Switch abandonne l’idée des véhicules étranges et fait s’affronter sur des plateaux remplis de pièges et de mini-jeux jusqu’à quatre joueurs, dans la joie et la bonne humeur. La détection des mouvements ainsi que les vibrations des Joy-Con sont particulièrement utilisées au fil des 80 nouveaux mini-jeux proposés, qui tombent parfois dans la redite, souvent dans le classique. Simple d’accès, bien pensé et drôle à plusieurs, cet épisode ne révolutionne pas la formule mais a au moins le mérite d’aller avec justesse vers les demandes des fans. Une victoire facile, mais une victoire quand même.En revenant aux bases de la franchise, le jeu offre tous les éléments qui sont parvenus à faire son succès par le passé. Il est cependant dommage qu’en cherchant à être plus accessible à tous, il peine à fournir des épreuves aussi marquantes que les épisodes précédents. Cependant, les nouveaux modes de jeux sont parfaitement pensés et la présence d’une bonne dose de stratégie à deux joueurs et un plus indéniable. Il ne manque donc pas grand-chose à cet opus pour être qualifié de classique de la Nintendo Switch, mais pour ceux qui ont aimé la franchise par le passé et qui aime se retrouver à plusieurs autour de la console, il s’agit d’un incontournable malgré tout.Si le mode classique se cantonne à reprendre l'ancienne recette agrémentée de quelques évolutions issues des précédents volets, histoire de caresser les vieux roublards dans le sens des poils de moustache, Super Mario Party parie davantage sur l'esprit d'équipe. En témoignent les parties en duo avec ces personnages aux caractéristiques plus marquées qui rendent les déplacements d'autant plus tactiques, les escapades en rafting exigeant un vrai travail de coordination. Dommage que les épreuves coopératives ne se révèlent pas suffisamment nombreuses, à l'instar des exercices du mode musical, rapidement répétitif. Ainsi cet épisode privilégie à l'évidence l'aspect qualitatif, au travers d'un panel de mini-jeux équilibré qui s'appuie intelligemment sur les spécificités ergonomiques de la machine, tout en développant sa dimension compétitive, challenge en ligne à l'appui. Reste qu'un surcroît d'audace n'aurait pas été de trop pour mériter véritablement le titre de superstar.Si Super Mario Party efface les affronts commis par les épisodes 9 et 10 et renoue avec un mode plateau digne de ce nom, il n’en reste pas moins un peu paresseux sur certains points et ce retour est plutôt timide. Alors oui, on a droit à 84 mini-jeux au total, dont une grande majorité sont très bien exécutés et mettent à profit intelligemment les différentes utilisations des Joy-Con. Mais le mode plateau se révèle un peu chiche malgré les variantes de jeu proposées. D’autres modes viennent heureusement garnir le panier, dont la très intéressante scène rythmique et le sympathique rafting en coopération, mais ils auraient eux aussi mérité d’être un peu plus développés. Super Mario Party égaiera sans problème quelques soirées entre amis et promet quelques fous rires, mais il ne renouvellera pas le genre et ne marquera pas les esprits. Dommage pour un come-back si attendu.