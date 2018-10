Après nous avoir sortie, une Elite noire, Microsoft sort enfin une manette Elite Blanche. Et elle est sublimeDécouvrez la précision et l’exigence du niveau professionnel avec la nouvelle manette sans fil Xbox Elite Edition Spéciale Blanche, dotée d’un arsenal complet de composants interchangeables (sticks analogiques, croix directionnelles, palettes). Améliorez votre confort et votre précision en jeu grâce aux poignées antidérapantes et aux gâchettes réglables au niveau de leur sensibilité. Conçue pour répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants, la manette sans fil Xbox Elite offre une personnalisation poussée de l’expérience de jeu à travers une application sur laquelle vous pouvez facilement changer tous vos réglages.Elle sera disponible le 7 NovembreN'hésitez pas à jouer le jeu et passer par les liens, pour que je vous fasse d'autres concoursATTENTION, si vous jouez le jeu, j'ai un très beau collector en prévision à vous faire gagner. Du genre exclusif de chez exclusif!!! Manette sans fil Xbox Elite - Edition Spéciale Blanche 149.99€ Amiibo Dark Souls Remastered 24.99€ Starlink Starter 58.99€