Voici une Information concernant le jeu Assassin's Creed Odyssey :Gameblog était le dernier a donné son avis sur le jeu et lui attribue la très bonne note de 8/10. Pour rappel, le jeu sortira le 05 octobre prochain sur PC, Ps4 et Xbox One, et sur Nintendo Switch au Japon…Source : http://www.gameblog.fr/tests/3169-assassin-s-creed-odyssey-ps4