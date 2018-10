Bon voilà 1h du mat et je me retrouve à rebrancher mon PSVR (vivement le sans fil bordel!), tant pis pour le V2 je ferais avec celui-là je suis trop hype, demain première heure direction Micromania pour me procurer ce Astro Bot Ressue Mission !Décidément cette année Sony m'aura fait débourser de la thune entre GOW, Detroit (certainement demain), Spider Man et cet Astro Bot, j'hésite à prendre aussi Fire Wall Zéro Hours qui a reçu un très bon accueil, autant profiter qu'il soit brancherBref voilà j'ai raconté ma vie, il est tard ça vaet c'était pas prévu, dans l'immédiat du moins, c'est à cause de @ShanksA demain Astro !