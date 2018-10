Tout est dans le titre!Je souhaitais vous partager ces images qu j'ai ramené d l'ancienne capitale du Japon en Avril 2018. C'est plutôt court, mais je suis plutôt content du résultat! Pour ceux qui s'en souviennent encore, je reviens de loins pour ce genre de prises...Je suis en train de travailler sur un format plus long avec du contenu explicatif! N'hésite pas à donner ton avis l'ami!

Like

Who likes this ?

posted the 10/02/2018 at 09:05 PM by furtifdor