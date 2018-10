... je veux bien sûr parlé de Medievil. Je sais pas vous, j'étais persuadé de le voir au psx, du coup tout mes espoirs s'envole... Idem pour FF7 Remake ça fait long, mais je mise une piecette pour le3 2019. Enfin pour conclure, crash team racing ? Y a pas de fumée sans feu, des rumeurs qui enflent... J'espère que ce sera pour l'année prochaine. J'oubliais presque, wild et deep dawn ... je me demande, si c'est pas annulé, vus le silence absolue. J'en oublie certainement d'autres, mais l'histoire ce répète, à chaque génération ces coups foireux.

Like

Who likes this ?

posted the 10/02/2018 at 05:23 PM by biboys