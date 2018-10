Jeux Vidéo

En plus du partenariat d'exclusivité avec Sony (certains DLC multijoueurs un peu en avance), la meilleure version du jeu serait sur la PS4 Pro. Nous pouvons déjà en avoir un aperçu avec le bundle de la console avec le jeu qui comporte plein super logos "4K" HDR" "Playstation Exclusive" trop classes sur la boite.Mais ça irais plus loin, la version serait bel et bien la version PS4pro, explications :Le coeur de cible de Sony sont les merdeux arrogants que la marque se trimbalent depuis l'époque PlayStation 2 (voir PSX), ceci ont grandit depuis, les soirées Bichoco / PES ont cédée la place... aux soirées Bichoco / FIFAL'émeute organisée lors de la sortie de la PS2 au Virgin Megastore, ou des fanboys s'attroupaient autour d'une PS2 dressée tel un phallus géant (D'un point de vue psychanalytique sûrement pour compenser) avait démontré un chose, les fanboys Sony sont facilement manipulables, il suffit de leur faire croire qu'un produit et cool et à la mode pour que ceci se jettent dessus.Dernier exemple en date, Sony a réussit a convaincre leur base qu'un lecteur Blu Ray UHD embarqués dans la PS4 pro était inutile. Faut dire aussi qu'à part les jeux vidéo (et les bichocos), le public de base de Sony n'est pas vraiment ouvert à d'autres formes d'arts ou de médias.Bref revenons à notre sujet, le fanboy Sony étant influençable, il suffirait donc juste de se convaincre que sa console est la meilleure, et par extension la version de RDR2 serait meilleure que la version XBox One X, pour que ça le deviennent vraiment. Un peu comme l’effet placebo ou l’homéopathie. Vous allez me dire "Est ce ça marche vraiment ?", je dirait "Oui !" sans hésiter.Comme l'homéopathie ou de nombreux témoignages prouvent son efficacité, même chez les enfants, ou les chevaux (c'est dingue le nombre de possesseurs de canassons qu'il y a à chaque débat sur l'homéopathie) qui ne savent rien des traitements qui leur sont donnés, ils sembleraient que se convaincre que RDR2 sur PS4pro sera plus beau et plus fluide que sur XBox One X marcherait.Certains insiders et développeurs auraient même testé les 2 versions du jeu sur des enfants, des chevaux et mêmes des enfants de chevaux, la plupart préféreraient bien la version PS4Pro !