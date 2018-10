Plus d'infos sur le leak de ce matinD'après un insiders sur Resetera (il travaille chez besbuy)Le développement a commencé il ya environ 2 ans digiré par Avalanche Software. C'est en monde ouvert destiné à la next gen mais le cross-gen n'est pas à exclure. Il tournera sous l'Unreal Engine 4 et narration avec embranchementsIl révèle également qu'il ya beaucoup de projets next gen qui sont déjà en plein chantier et qu'on devrait commencer à en voir davantage prochainement