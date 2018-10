Voici une Rumeur concernant le prochain Animal Crossing à paraitre sur Nintendo Switch :Le jeu Animal Crossing sur Nintendo Switch, récemment annoncé, pourrait sortir dès le premier trimestre 2019, selon une nouvelle rumeur. La rumeur provient des LootPots, connus pour avoir déjà divulgué des informations ensuite confirmées sur les jeux Pokemon Let Go Eevee et Pokemon Let Go Pikachu. Ils rapportent que même si Nintendo a juste mis un très vague 2019 pour la sortie du titre, leur source suggère que celui-ci pourrait sortir dès la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre 2019, donc entre mars à avril si la rumeur se révèle vraie. Pour rappel, le jeu Animal Crossing sur Nintendo Switch sera le premier jeu principal de la série à sortir depuis le jeu Animal Crossing : New Leaf sur 3DS, sorti en 2012...Source : https://gearnuke.com/animal-crossing-nintendo-switch-rumored-releasing-sometime-q1-2019/