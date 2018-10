Hello à la communauté de Gamekyo,



Je ne pense pas qu'une vidéo sur ce kit presse de Forza Horizon 4 a été publiée (ni ici, ni sur youtube d'ailleurs), donc je vous présente moi même ce kit.



Envoyé auprès de notre site à l'occasion de la sortie du jeu sur Xbox one & PC Windows 10, j'en profite pour vous en dévoiler le contenu.



La Team Xbox a assuré avec ce kit avec beaucoup d'éléments qui font penser aux saisons, à la nature, et à l'Angleterre (Kilt, Blouson, peluche... estampillé Forza Horizon 4). Une cohérence parfaite.