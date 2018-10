cet été, on avait pu avoir des nouvelles de Bill Tiller. Après des années de jobs alimentaires, le gars semblait au bout du rouleau et résigné quand à une possible suite de A Vampyre Story.Il faisait pourtant état de sa volonté de continuer l'histoire sous forme de livre illustré.Et bien, ce matin (ou plutôt au milieu de la nuit chez lui) il a redonné des nouvelles sur la page officielle FB de A vampyre storyLe bonhomme semble donc pris d'une nouvelle résolution pour récupérer les droits d'A Vampyre Story auprès de Focus (qui n'en fait rien depuis toujours). Espérons qu'il puisse trouver une solution un jour.Pour rappel, A vampyre story 2 et sa préquelle avaient subi une annulation de Focus pour l'un et un Kickstarter raté pour l'autre...La suite (positive espérons le) peut être un jour...Cet ancien de Lucas Arts, ayant travaillé sur des jeux de légendes comme Rebel Assault II, The Dig, Full Trottle ou Indiana Jones, a accéder à la célébrité après avoir pris la direction artistique de Monkey Island 3 - The Curse of Monkey IslandIl a ensuite créer son propre studio avec A vampyre storyPuis Ghost of voodju IslandSon studio a ensuite fermé et il a essuyé plusieurs échecs notamment en tentant un kickstarter pour A Vampyre Story Year 0 (une préquelle en attendant d'avoir les ressources pour le 2).Depuis il bosse en freelance et on l'a notamment revu sur plusieurs projets dont Duke Grabowski: Mighty Swashbuckler! (projet annulé faute de financement suffisant sur kickstarter)