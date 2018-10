Avec tout les bons retours sur le jeu , j'ai décidé de me prendre Spider-Cochon.(Appréciez cette blague de mauvais goût.)Sinon je viens de terminer Metro: The last light.Si je le compare au 1er, je dirais que le jeu offre plus de challenge. C'est à dire que cette fois comparait à Redux où globalement il y'a qu'un niveau qui est dur, the last light offre plus de boss à tuer ainsi que le fait que tu ne peux plus acheter de filtre et de boîte de soin. Cela favorise la fuite et la survie.Globalement c'est la même chose niveau gameplay eton retrouve à peu près la même ambiance.Par contre, je comprends toujours pas ses trophées d'infiltration alors que le jeu n'est pas fait pour. L'ennemie te repère 9 fois sur 10 et il faut à chaque recommencer bref j'ai abandonné la discrétion et j'ai activé le mode bourrin. Et une chose qui m'a marqué, ce putain de Sombre de merde qui vient t'aider, c'est une nuisance absolue franchement son pouvoir m'a plus emmerdé que autre chose. Voila, maintenant j'attends Metro Exodus