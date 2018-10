Voici une Information concernant un jeu sorti entre autres sur Nintendo Switch :Voici les notes obtenues par le jeu Mega Man 11 :- GamingTrend : 95 / 100- GameSpew : 90 / 100- GameSpace : 90 / 100- ZTGD : 90 / 100- COGconnected : 90 / 100- Nintendo Life : 90 / 100- TheSixthAxis : 90 / 100- EGM : 90 / 100- Twinfinite : 90 / 100- Pittsburgh Post-Gazette : 90 / 100- GamesBeat : 90 / 100- USgamer : 90 / 100- GameCrate : 90 / 100- Game Revolution : 90 / 100- We Got This Covered : 90 / 100- The Outerhaven Productions : 90 / 100- Game Informer : 88 / 100- Heavy : 85 / 100- Easy Allies : 85 / 100- GearNuke : 85 / 100- Destructoid : 85 / 100- PlayStation Universe : 85 / 100- Nintendo Enthusiast : 85 / 100- IGN Spain : 83 / 100- PSX Brasil : 82 / 100- The Escapist : 80 / 100- Attack of the Fanboy : 80 / 100- CGMagazine : 80 / 100- Everyeye.it : 80 / 100- Gaming Nexus : 80 / 100- Digital Chumps : 80 / 100- Hardcore Gamer : 80 / 100- GamingBolt : 80 / 100- IGN Italy : 80 / 100- DualShockers : 80 / 100- Windows Central : 80 / 100- PlayStation LifeStyle : 80 / 100- The Games Machine : 78 / 100- TechRaptor : 75 / 100- IGN : 75 / 100- NintendoWorldReport : 75 / 100- Metro GameCentral : 70 / 100- Shacknews : 70 / 100- Stevivor : 70 / 100- God is a Geek : 70 / 100- GameSpot : 70 / 100- Just Push Start : 70 / 100- Push Square : 70 / 100- VGN : 65 / 100- Wccftech : 60 / 100- Slant Magazine : 40 / 100Et le test de JeuxVidéo.com :Puis celui de Gamekult :Et pour finir, ses moyennes Metacritic actuelles :Pour rappel, le jeu Mega Man 11 sotira sur Nintendo Switch, Ps4 et Xbox One demain...Source : https://opencritic.com/game/6208/mega-man-11